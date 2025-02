L’irrésistible ascension de Samara Joy

Depuis deux ans, Samara Joy, la nouvelle sensation du jazz vocal, enchaine les apparitions sur les grandes scènes parisiennes.

Après le Trianon en 2023 et l’Olympia en 2024, rien ne semble devoir arrêter Samara Joy dans sa conquête des grandes salles parisiennes. La voici annoncée dans la Grande salle Pierre-Boulez de la Philharmonie. À 25 ans à peine, la chanteuse américaine a pu ajouter en début d’année deux Grammy Awards aux deux qui figuraient déjà sur ses étagères, dans les catégories « meilleure performance jazz » et « meilleur album de jazz vocal »… Profondément ancrée dans la tradition sans la singer, dotée d’un timbre profond superbe et d’une musicalité à toute épreuve, capable d’habiter avec conviction et délicatesse les standards les plus rabâchés comme les plus rares, Samara Joy possède une aisance vocale et manifeste une personnalité de plus en plus affirmée dans ses interprétations. Et sur scène, drôle, sincère, habitée, elle irradie.

Vincent Bessières