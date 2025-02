Tord Gustavsen et Trygve Seim : “Inner Chorals”

Le pianiste star du jazz nordique Tord Gustavsen accueille l’un de ses pairs, le saxophoniste Trygve Seim, pour revisiter de manière très personnelle les chorals de Jean-Sébastien Bach.

D’un côté, Tord Gustavsen, pianiste norvégien qui a développé depuis plus de vingt ans une approche éthérée et lyrique de l’art du trio, fidèlement illustrée par le label ECM. De l’autre, Trgyve Seim, saxophoniste inscrit dans la descendance artistique de Jan Garbarek, qui, avec le temps, sous des allures de vieux druide scandinave, pétri de chants traditionnels et de philosophie orientale, est devenu la figure archétypale d’un certain « son » norvégien, également largement documenté par ECM depuis un quart de siècle.

Bach en tête-à-tête

À l’initiative du premier, les musiciens se retrouvent en tête-à-tête, autour des chorals de Jean-Sébastien Bach, moins pour les jouer à la lettre qu’en faire une source d’introspection : « Il s’agit d’intérioriser les chorals comme des mantras que nous utilisons pour la méditation musicale », explique ainsi le pianiste. L’extase pourrait bien vous ravir.

Vincent Bessières