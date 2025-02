Malaby/Humair/Ducret/Kerecki : quartet de choc

Le Sunset accueille la rencontre inédite de quatre poids lourds de l’impro : Tony Malaby, Daniel Humair, Marc Ducret et Stéphane Kerecki.

Les trajectoires respectives de ces quatre musiciens se sont croisées en bien des points, sur scène comme sur disque, mais elles n’avaient encore jamais convergé simultanément avant ce concert sous la voûte du Sunset. Saxophoniste référence de l’underground new-yorkais et des musiques libres outre-Atlantique, Tony Malaby a piloté une nébuleuse de petites formations aux instrumentations souvent singulières, dont Sabino, un quartet dont le guitariste était à l’origine Marc Ducret. Malaby a aussi enregistré à plusieurs reprises avec le batteur Daniel Humair, et il fut l’invité de Stéphane Kerecki sur l’un de ses albums. Autant dire que s’ils n’ont jamais joué ensemble tous les quatre, leur communauté d’expérience et de pensée devrait superbement s’épanouir dans ce moment inédit annoncé comme de pure impro.

Vincent Bessières