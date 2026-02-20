Walid ben Selim / Yom x Ceccaldi

Le Marocain Walid ben Selim investi du souffle soufi devrait irradier de sa présence ce concert. Puis Yom et Théo et Valentin Ceccaldi créent Le rythme du silence, une méditation partageuse qui atteint une forme de transe.

« Ici et maintenant », poème signé de l’immense Mahmoud Darwich, est le titre qu’a choisi Walid Ben Selim pour titre de son disque. « Soufis sont mes mots et charnelles sont mes envies… » Cette autre citation du Palestinien devrait être incarnée par ce jeune Marocain qui affiche son ambition. « La musique, au-delà même du plaisir essentiel, sert à sonder ce qui nous réunit tous. » Le natif de Casablanca partage la scène avec le trio qui réunit le virtuose clarinettiste et compositeur Yom et les cordes des frères Ceccaldi, aux violon et violoncelle, pour une création baptisée Le Rythme du Silence. De quoi laisser augurer une soirée placée sous le signe de l’éclairante musicalité.

Jacques Denis