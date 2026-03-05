La Terrasse

Musiques du monde - Agenda

Ylian Canizares, l’éclat cubain.

©Ylian Canizares©Franck Socha
Ylian Canizares©Franck Socha

Théâtre de la Concorde

Publié le 5 mars 2026 - N° 341

Elle est l’une des artistes les plus étonnantes de la scène actuelle. Violoniste et chanteuse, elle a réussi la synthèse de ses influences et adresse aujourd’hui un message d’amour à celles et ceux qui ont croisés sa route.    

L’enseignement musical cubain est connu pour son excellence, comme en témoigne cette virtuose du violon née à La Havane. Commençant son apprentissage très jeune, Ylian Canizares l’a poursuivi à Caracas, grâce à une bourse d’étude, puis au Conservatoire de Fribourg. Depuis qu’elle a gagné la compétition du Montreux Jazz Festival en 2008, son ascension va crescendo. Partageant la scène avec Ibrahim Maalouf, Richard Bona ou Chucho Valdès, elle a enregistré en 2018 un duo avec le pianiste Omar Sosa intitulé « Agua ». « Mon son reflète le mélange des cultures » dit cette citoyenne du monde qui n’a jamais trahi ses origines. Également chanteuse, Ylian Canizares possède une identité unique, reflétant sa connaissance du jazz, de la musique classique et des rythmes cubains. Sur son dernier disque « Vitamine Y », elle célèbre celles et ceux, parfois invisibles, qui l’ont portée au fil du temps. C’est à cette force collective qu’elle rendra hommage sur scène avec ses fidèles partenaires, le bassiste mozambicain Childo Thomas et le percussionniste Inor Sotolongo. Une expérience à partager.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Ylian Canizares
du vendredi 13 mars 2026 au vendredi 13 mars 2026
Le Théâtre de la Concorde
1-3 avenue Gabriel, 75008 Paris

à 20h30. Tél : 01 71 27 97 17. www.theatredelaconcorde.paris

