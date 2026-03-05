Ylian Canizares, l’éclat cubain.

Elle est l’une des artistes les plus étonnantes de la scène actuelle. Violoniste et chanteuse, elle a réussi la synthèse de ses influences et adresse aujourd’hui un message d’amour à celles et ceux qui ont croisés sa route.

L’enseignement musical cubain est connu pour son excellence, comme en témoigne cette virtuose du violon née à La Havane. Commençant son apprentissage très jeune, Ylian Canizares l’a poursuivi à Caracas, grâce à une bourse d’étude, puis au Conservatoire de Fribourg. Depuis qu’elle a gagné la compétition du Montreux Jazz Festival en 2008, son ascension va crescendo. Partageant la scène avec Ibrahim Maalouf, Richard Bona ou Chucho Valdès, elle a enregistré en 2018 un duo avec le pianiste Omar Sosa intitulé « Agua ». « Mon son reflète le mélange des cultures » dit cette citoyenne du monde qui n’a jamais trahi ses origines. Également chanteuse, Ylian Canizares possède une identité unique, reflétant sa connaissance du jazz, de la musique classique et des rythmes cubains. Sur son dernier disque « Vitamine Y », elle célèbre celles et ceux, parfois invisibles, qui l’ont portée au fil du temps. C’est à cette force collective qu’elle rendra hommage sur scène avec ses fidèles partenaires, le bassiste mozambicain Childo Thomas et le percussionniste Inor Sotolongo. Une expérience à partager.

Philippe Deneuve