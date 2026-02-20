Sans hausser la voix plus que de raison, la chanteuse Awa Ly nous indique une autre voie à suivre.

Si elle se révèle désormais aux oreilles de tous, la Parisienne ne vient pas de nulle part. Son parcours dans le monde des musiques remonte aux années 2000, alors même qu’elle s’illustrait aussi sur les écrans en Italie. C’est tout naturellement qu’elle se produit sur scène à Bagneux, la ville où tout a commencé. Quinze ans et bien des aventures plus tard, Awa Ly se retrouve en haut de l’affiche, portée par le succès d’un album qui s’inscrit dans le sillon creusé par les précédents. Essence and Elements flirte ainsi avec la soul et le folk, se jouant des œillères stylistiques à l’image des artistes aux parcours pluriels – du metteur en sons Nicolas Repac à la poétique transartistique de Léonie Pernet – qu’elle convie.

La spiritualité du son

Inviter à un moment d’apaisement, à des instants qui suspendent le temps présent. C’est tout l’enjeu de ce dernier disque, une quête de soi qui n’a rien à voir avec les histoires d’ego trip. Il en va de même de ce concert, qu’elle envisage « comme une expérience sensible, vivante, tournée vers la présence, l’écoute et le lien. Une proposition sans cynisme, sans posture, qui parle d’amour, de lumière et de reliance. » Habitée de toutes ses expériences, la Franco-Sénégalaise entend les transcender et les connecter à l’essentiel. Le son, dans sa dimension la plus spirituelle. De quoi soigner les maux, au-delà même des mots. À méditer en ces temps de plus en plus troublés.

Jacques Denis