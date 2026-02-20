La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°340
février 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Obradovic Tixier Duo

Obradovic Tixier Duo - Critique sortie Jazz / Musiques Bagneux _Théâtre Victor Hugo
©Lada Obradovic et David Tixier dialoguent depuis dix ans. © Vincent Bartoli
Lada Obradovic et David Tixier dialoguent depuis dix ans. © Vincent Bartoli

Théâtre Victor Hugo

Publié le 20 février 2026 - N° 341

Entre Lada Obradovic et David Tixier, cela sonne de la plus juste des évidences.

La première est une batteuse et compositrice venue de Croatie. Le second est un pianiste, arrangeur et compositeur français. Ensemble ils forment une sacrée belle paire de complémentaires depuis dix ans, glanant prix et récompenses, et plus encore les faveurs du public. La recette de ce duo érudit ? Un sens de l’écoute partagée, un désir de prolonger le mouvement de l’un, le geste de l’autre, un répertoire original qui entremêle acoustique et électronique, harmonies sophistiquées et polyrythmies envoûtantes. Leurs influences puisent dans bien des styles, et leur écriture s’encre dans leurs ressentis du réel, comme sur A Piece of Yesterday pensé durant la pandémie. Somme toute, nous on est tout ouïe…

Jacques Denis

A propos de l'événement

Obradovic Tixier Duo
du dimanche 22 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026
_Théâtre Victor Hugo
4 rue Etienne Dolet, 92220 Bagneux

mars à 17h. Tél. : 01 71 10 71 90.

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
49600abonnés
5367abonnés
article suivant

Ensemble Dudukner
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire