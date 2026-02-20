Obradovic Tixier Duo

Entre Lada Obradovic et David Tixier, cela sonne de la plus juste des évidences.

La première est une batteuse et compositrice venue de Croatie. Le second est un pianiste, arrangeur et compositeur français. Ensemble ils forment une sacrée belle paire de complémentaires depuis dix ans, glanant prix et récompenses, et plus encore les faveurs du public. La recette de ce duo érudit ? Un sens de l’écoute partagée, un désir de prolonger le mouvement de l’un, le geste de l’autre, un répertoire original qui entremêle acoustique et électronique, harmonies sophistiquées et polyrythmies envoûtantes. Leurs influences puisent dans bien des styles, et leur écriture s’encre dans leurs ressentis du réel, comme sur A Piece of Yesterday pensé durant la pandémie. Somme toute, nous on est tout ouïe…

Jacques Denis