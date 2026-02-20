The Three Swinging Tenors

Le saxophoniste Michel Pastre convie Scott Hamilton et Harry Allen, une paire de confrères américains, pour deux soirées placées sous le sceau du swing.

C’est dans le sillon des historiques Texas Tenors – Illinois Jacquet, avec Arnett Cobb et Buddy Tate – que le Nîmois Michel Pastre a créé cette formation avec deux saxophonistes ténor sortis du creuset américain : Scott Hamilton et Harry Allen. Son nom, Three Swinging Tenors, donne le diapason de leurs intentions, une joute qui rappelle les grandes heures du jazz en version (pas si) classique. Et pour ce faire, ils peuvent compter sur une rythmique au taquet, capable de décoller pied au plancher comme de mettre la pédale douce. À la clef une musique qui ne cherche pas à réinventer quoi que ce soit, mais juste à donner du plaisir, ici et maintenant. Et à ce jeu-là, Dieu que ça swingue.

Jacques Denis