Monteverdi et Vivaldi : le chant réinventé sous la direction de Rinaldo Alessandrini et Philippe Jaroussky.

Avec le Concerto italiano, qu’il a fondé en 1984, Rinaldo Alessandrini n’a eu de cesse d’explorer, entre autres, les révolutions musicales portées par Monteverdi ; une intégrale des Madrigaux (chez Naïve) et une biographie (chez Actes Sud) témoignent de ces recherches. À l’occasion de ce concert, il transmet aux étudiants du CNSMDP cette connaissance intime du compositeur et de son rapport aux textes. Philippe Jaroussky a, de la même façon, établi une relation familière avec la musique de Vivaldi, dont il a chanté les opéras et dirigé les cantates à la tête de son ensemble Artaserse, avec lequel il interprète ici le Stabat Mater et le Nisi Dominus, ainsi qu’un florilège d’airs d’opéras.

Jean-Guillaume Lebrun