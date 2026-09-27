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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Vocalités italiennes sous la direction de Rinaldo Alessandrini et Philippe Jaroussky

Vocalités italiennes sous la direction de Rinaldo Alessandrini et Philippe Jaroussky - Critique sortie Classique / Opéra Pontoise Église Notre-Dame
©Le contre-ténor Philippe Jaroussky C: Marco Borggreve
Le contre-ténor Philippe Jaroussky C: Marco Borggreve

Festival Baroque de Pontoise / Musique vocale

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Monteverdi et Vivaldi : le chant réinventé sous la direction de Rinaldo Alessandrini et Philippe Jaroussky.

Avec le Concerto italiano, qu’il a fondé en 1984, Rinaldo Alessandrini n’a eu de cesse d’explorer, entre autres, les révolutions musicales portées par Monteverdi ; une intégrale des Madrigaux (chez Naïve) et une biographie (chez Actes Sud) témoignent de ces recherches. À l’occasion de ce concert, il transmet aux étudiants du CNSMDP cette connaissance intime du compositeur et de son rapport aux textes. Philippe Jaroussky a, de la même façon, établi une relation familière avec la musique de Vivaldi, dont il a chanté les opéras et dirigé les cantates à la tête de son ensemble Artaserse, avec lequel il interprète ici le Stabat Mater et le Nisi Dominus, ainsi qu’un florilège d’airs d’opéras.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Vocalités italiennes sous la direction de Rinaldo Alessandrini et Philippe Jaroussky
du vendredi 16 octobre 2026 au vendredi 16 octobre 2026
Église Notre-Dame
37 Place Notre Dame, 95300 Pontoise

à 20h30. Tél : 01 34 35 18 71.

Dans le cadre du Festival Baroque de Pontoise.

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