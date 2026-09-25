Après Olympe de Gouges, Joëlle Fossier Auguste nous présente Jean-François Champollion, pour la première fois sur les planches. Toujours dans une forme de théâtre biographique, elle ravive sous les projecteurs la fascination intangible que l’humain entretient avec l’Égypte Antique.

Champollion – Égypte mon amour met sous le feu des projecteurs Jean-François Champollion, père de l’égyptologie. Joëlle Fossier Auguste nous dresse ainsi le portrait vivant du premier amoureux de l’Égypte Antique, reconnu pour son travail sur le déchiffrage des hiéroglyphes. L’historien est incarné pour la première fois au théâtre par Rafaël Vanister, seul sur scène. Dans la même logique, Joëlle Fossier Auguste avait présenté Olympe de Gouges, plus vivante que jamais en 2025. C’est elle-même qui avait incarné l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, là aussi seule sur scène. Un an après, la dramaturge et la compagnie Le Pan Théâtre nous proposent une nouvelle pièce biographique, jouant sur l’attraction immuable envers cette époque mythique. Elle profite de ce sujet fascinant pour mettre en scène une figure qui apparaît davantage dans les livres d’histoire que dans le glamour des péplums. La vie de l’historien du XIXème siècle est peinte à travers sa passion pour la recherche et ses tourments personnels. Son grand frère, qui l’a éduqué, est présent en voix off, avec Gilles Dumenil-Laguerre, seul autre comédien impliqué. En collaboration artistique avec Elisabeth Schweitzer, Joëlle Fossier Auguste promet un voyage temporel qui se révèle à la fois biographie intellectuelle et odyssée exceptionnelle.

Solveig Ambec