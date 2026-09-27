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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Semyon Bychkov et la Česká filharmonie

Semyon Bychkov et la Česká filharmonie - Critique sortie Classique / Opéra Paris Philharmonie de Paris
©Semyon Bychkov et l’Orchestre philharmonique tchèque. © Petr Chodura
Semyon Bychkov et l’Orchestre philharmonique tchèque. © Petr Chodura

Philharmonie / symphonique

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Le chef natif de Léningrad Semyon Bychkov, directeur musical désigné de l’Opéra de Paris, est de retour à la Philharmonie avec l’Orchestre philharmonique tchèque.

De son passage à la tête de l’Orchestre de Paris dans les années 1990, Semyon Bychkov a laissé quelques souvenirs marquants – dans Mahler, Strauss ou Berio mais aussi tout particulièrement dans le répertoire russe. Trois décennies plus tard, alors que le chef s’est épanoui auprès d’autres orchestres et d’autres sonorités sans perdre le sens du drame, de l’opulence et de la couleur, il revient ici à Rachmaninov avec deux chefs-d’œuvre : le Troisième Concerto avec le pianiste ouzbek Behzod Abduraimov et les Danses symphoniques. En ouverture de ce concert, l’ouverture et des danses tirées de l’opéra La Fiancée vendue, histoire de rappeler que l’Orchestre philharmonique tchèque, qu’il dirige depuis 2018, est le meilleur ambassadeur de la musique de Smetana, et que lui-même est un chef lyrique hors pair.

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Semyon Bychkov et la Česká filharmonie
du samedi 7 novembre 2026 au samedi 7 novembre 2026
Philharmonie de Paris
221 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

à 20h. Tél. : 01 44 84 44 84.

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