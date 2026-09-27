Semyon Bychkov et la Česká filharmonie

Le chef natif de Léningrad Semyon Bychkov, directeur musical désigné de l’Opéra de Paris, est de retour à la Philharmonie avec l’Orchestre philharmonique tchèque.

De son passage à la tête de l’Orchestre de Paris dans les années 1990, Semyon Bychkov a laissé quelques souvenirs marquants – dans Mahler, Strauss ou Berio mais aussi tout particulièrement dans le répertoire russe. Trois décennies plus tard, alors que le chef s’est épanoui auprès d’autres orchestres et d’autres sonorités sans perdre le sens du drame, de l’opulence et de la couleur, il revient ici à Rachmaninov avec deux chefs-d’œuvre : le Troisième Concerto avec le pianiste ouzbek Behzod Abduraimov et les Danses symphoniques. En ouverture de ce concert, l’ouverture et des danses tirées de l’opéra La Fiancée vendue, histoire de rappeler que l’Orchestre philharmonique tchèque, qu’il dirige depuis 2018, est le meilleur ambassadeur de la musique de Smetana, et que lui-même est un chef lyrique hors pair.

Jean-Guillaume Lebrun