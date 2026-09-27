Le Festival Baroque de Pontoise réunit trois visages de la viole de gambe : Jordi Savall, Robin Pharo et Manon Papasergio.

Le 41ème Festival Baroque de Pontoise s’ouvre avec une légende de la viole de gambe, Jordi Savall. Avec son ensemble Hespèrion XXI, le chef et gambiste célèbre le métissage musical entre l’Europe et le Nouveau Monde aux XVIème et XVIIème siècles, à travers l’art de la variation et de l’improvisation. Figure de la nouvelle génération de la viole, Robin Pharo fait redécouvrir, avec ses complices de Près de votre oreille, les airs de cour à l’époque de Louis XIII. Avec François Lazarevitch et Les Musiciens de Saint-Julien, la jeune et prometteuse Manon Papasergio joue Marin Marais, icône du répertoire pour viole de gambe.

Gilles Charlassier