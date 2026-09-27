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N°346
septembre 2026
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Classique / Opéra - Agenda / Rentrée Classique

Rachmaninov par Dmitry Masleev

Rachmaninov par Dmitry Masleev - Critique sortie Classique / Opéra Paris Théâtre des Champs-Élysées
©Le pianiste Dmitry Masleev Crédit : Alexandra Horoshvyan
Le pianiste Dmitry Masleev Crédit : Alexandra Horoshvyan

Agenda / Théâtre des Champs-Élysées / Piano

Publié le 27 septembre 2026 - N° 347

Dmitry Masleev ouvre son cycle Rachmaninov avec le premier cahier des Études-tableaux, la Sonate n°2 et un florilège des premières pages du compositeur russe.

Dmitry Masleev se lance cette saison dans une série de trois concerts rassemblant l’essentiel de la musique de Rachmaninov pour piano. Avec les Études-tableaux, celui-ci conçoit une forme unique où, sous les défis techniques, s’esquisse une invitation à une rêverie narrative assez libre. Le premier cahier op.33 compte six pièces, où s’entend l’admiration pour Chopin, sensible également dans la Sonate n°2 en si bémol mineur op. 36, écrite dans la même tonalité que l’op. 35 du maître franco-polonais. Jugeant la partition de 1913 trop longue, Rachmaninov l’a révisée dix-huit ans plus tard, en la raccourcissant d’environ un tiers, laissant les interprètes choisir entre une première mouture dense et une seconde plus aérée mais un peu moins exigeante – certains comme Vladimir Horowitz ou Hélène Grimaud proposent leur propre arrangement entre les deux. Les Romances op.21 transcrites pour piano seul ainsi que des numéros tirés des Morceaux de fantaisie op.2 et des Morceaux de salon op.10 complètent ce premier jalon d’un cycle Rachmaninov, qui se poursuit le 25 janvier et le 16 juin.

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Rachmaninov par Dmitry Masleev
du vendredi 13 novembre 2026 au vendredi 13 novembre 2026
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

à 20 heures. Tél. : 01 49 52 50 50.

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