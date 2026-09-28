Avec l’Orchestre national d’Île-de-France, sous la direction de Luciano Acocella, l’Opéra de Massy présente Tosca de Puccini, dans la mise en scène de Silvia Paoli créée en 2022 à Nancy.

Adaptation d’une pièce de Victorien Sardou, dans laquelle Sarah Bernhardt triompha avec l’incarnation du rôle-titre, Tosca de Puccini est l’un des cinq opéras les plus joués aujourd’hui sur les scènes. L’histoire de la vengeance de Scarpia sur la cantatrice Floria Tosca et le peintre Mario Cavaradossi, dans le contexte des guerres napoléoniennes, conjugue passion et fresque historique, avec une partition aux effets quasi cinématographiques, qui réserve quelques-uns des plus célèbres morceaux de bravoure du répertoire, tels « Vissi d’arte », prière de l’héroïne face à son bourreau, ou encore « E lucevan le stelle », que Cavaradossi chante à l’aube de son exécution. Dans une scénographie contemporaine souvent épurée, à rebours des évocations de carte postale, Silvia Paoli fait ressortir la redoutable efficacité dramatique de cet ouvrage à travers la caractérisation des personnages, et, en premier lieu, la violence de l’ogre corrompu Scarpia. Pour la reprise à Massy, Monica Zanettin incarne le rôle-titre, aux côtés du Cavaradossi d’Amadi Lagha, ténor reconnu dans l’opéra italien.

Gilles Charlassier