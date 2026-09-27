Deux siècles de piano avec Bruce Liu

Lauréat du concours Chopin de Varsovie en 2021, Bruce Liu fait la démonstration de sa maîtrise d’un large répertoire, avec un programme tissé d’échos autour de deux célèbres sonates de Beethoven et balayant deux siècles de piano.

En notant « quasi una fantasia » sur la partition de sa Sonate n°14 en do dièse mineur, Beethoven explicite l’impression d’improvisation qu’il entend donner à son inspiration, préfigurant en cela un des visages majeurs du piano romantique dont Chopin offre l’illustration avec un autre célèbre opus 27 – deux Nocturnes. Lorsqu’il compose sa Sonate n°21 en do majeur op. 53, le maître allemand venait d’acquérir un nouveau piano à queue Érard, et l’exploration des possibilités instrumentales nourrit l’écriture musicale, de la même manière que pour Ligeti presque deux siècles plus tard dans ses Études, conjuguant défi technique et sens de l’évocation, à l’exemple des Fanfares, du Livre I. Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, l’imaginaire hispanique a été une source féconde pour la poésie pianistique. Liszt fut un précurseur avec une Rhapsodie espagnole quarante ans avant Ravel qui, avec Alborada del gracioso, a donné à la réinvention pittoresque un chef-d’œuvre, aux côtés d’Iberia d’Albéniz et des décantations poétiques de Mompou, comme Glossa sobre « Au clair de la lune ».

Gilles Charlassier