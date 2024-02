Vincent Peirani invite Michael Mayo & Anat Cohen

Vincent Peirani profite d’une carte blanche pour convier quelques amis.

Depuis plus de vingt ans, Vincent Peirani réussit à s’imposer dans le domaine réservé du jazz, tout en s’autorisant des pas de côté vers d’autres répertoires, suivant en ce sens son pair et aîné l’accordéoniste Richard Galliano, Aussi résolument irréductible à une esthétique qu’instantanément reconnaissable, celui qui fut Roland Romanelli dans le Barbara de Matthieu Amalric multiplie ainsi les formations et formules, tout en demeurant fidèle à certains partenaires, à commencer par Émile Parisien. Quasi alter ego, le saxophoniste sera encore une fois présent pour ce concert, où sont conviés tout spécialement Anat Cohen, ténor de la scène israélienne devenue au fil du temps une des meilleures ambassadrices de la clarinette, polyglotte à souhait, et le chanteur Michael Mayo, dont la polyvalence lui permet d’aborder tous les registres de la musique afro-américaine, le jazz comme le RnB, le hip-hop comme la soul. Ajoutez à ceux-là un solide trio, avec notamment le superbe coloriste Tony Paeleman au Rhodes, et vous aurez compris que ce concert est tout indiqué.

Jacques Denis