Une création pluridisciplinaire de Lolita Espin Anadon et Christophe Bunel, qui prend la couleur pour prétexte d’une introspection personnelle comme universelle. Une traversée flamboyante, tout en émotions.

Incarnat, le mot rappelle la chair quand le rouge lui monte aux joues, ou l’incarnation, celle-là si chère aux interprètes. C’est à ce croisement, entre la délicatesse d’une couleur toujours insaisissable et la recherche perpétuelle de nuances dans sa pratique, que se situent Lolita Espin Anadon et Christophe Bunel, nourris de dix-sept ans d’improvisations en commun. Rouge Incarnat s’appuie sur cette double trajectoire, qui retrace la mémoire de performances musique et danse jouées par eux deux depuis 2005, et la fascination particulière qu’a Lolita Espin Anadon pour ce coloris flamboyant depuis quinze ans. Pour enrichir leur dialogue, ces deux artistes ont décidé de partager cette création avec de nouveaux intervenants, Julie Ménard pour l’écriture du texte, Pierre Cuq pour le regard bienveillant sur la mise en scène et Jane Motin pour la création d’un élément de la scénographie.

Le rouge est mis

Car le rouge, c’est la première couleur que nous distinguons, c’est celle qui claque rutilante et joyeuse, et attire les petits comme les grands. Ça tombe bien, c’est justement à un public de tous âges que s’adresse ce duo, plein de vitalité et d’optimisme. La danse entre en résonnance avec les vibrations de cet incarnat séduisant, du rouge de la colère à celui du plaisir, mais aussi dans ses espaces imaginaires qui évoquent le sang, le feu, le danger ou la fête. Rouge Incarnat raconte aussi le chemin d’une femme, déplie un récit fait de blessures d’enfance, de secrets de famille, pour mieux les exorciser, dans une chorégraphie très émotionnelle, tout en contrastes, en métamorphoses permanentes. Grâce au musicien, chanteur, graphiste et vidéaste Christophe Bunel, qui explore depuis toujours des territoires inattendus, Rouge incarnat s’avère pièce protéiforme, où chaque élément contribue à faire de ce spectacle une traversée libératrice, pour s’accepter tel que l’on est.

Agnès Izrine