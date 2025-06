Ce duo tout en dialogues signé Laurance Henry explore les différentes strates du langage, à l’attention des tout-petits.

Autant plasticienne et scénographe par sa formation que metteuse en scène, Laurance Henry a su créer un univers visuel, théâtral et chorégraphique au sein de sa compagnie a k entrepôt, spécifiquement pour l’enfance et la jeunesse. Le spectacle mOts premiers a été créé en 2021, à l’adresse des tout-petits dès 3 ans. Un âge pivot, celui de l’entrée à l’école où le langage revêt une importance particulière. Mais de quel langage parlons-nous ? Pour la metteuse en scène, le langage est ce qui fonde notre relation à autrui et au monde. Il s’agit alors de chercher, dans cette pièce et avec la complicité des deux interprètes, comment chacun peut aborder le monde et avec quels langages, et comment se construisent nos liens, entre écoute et communication.

Un duo danse-théâtre en joutes verbales et corporelles

Le duo formé par Harrison Mpaya et Jordan Malfoy est déjà en lui-même l’union de deux identités, deux pratiques, deux langages. L’un vient du théâtre, et l’autre de la danse hip hop. En proximité avec le public et dans une scénographie en volumes mouvants, leur rencontre forme un ensemble de joutes, autant verbales (lingala, anglais, français) que corporelles (break, contemporain…). Partant de langages profondément ancrés dans leurs identités, ils vont devoir avancer l’un vers l’autre dans l’invention d’un espace de jeu et de communication commun. Laurance Henry a d’abord eu l’intuition de ce spectacle au regard de quatre années de rencontres avec la grande diversité des publics qu’elle touchait. Et c’est suite à des temps de recherches en crèches et en écoles maternelles que mOts premiers a pu naître, entraînant la compagnie sur un nouveau cycle de travail dont ce duo est la première réalisation.

Nathalie Yokel