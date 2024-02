Omar, le soul father londonien

Comme régulièrement, le soul father londonien Omar revient pour deux jours dans le temple du jazz parisien.

C’est en habitué des lieux qu’Omar est de retour sur la scène du New Morning, où le natif de Londres a souvent brillé. À l’orée des années 1990, il fut l’une des têtes de pont du renouveau soul, bientôt loué par beaucoup dont Erykah Badu, Common et Maxwell. À l’époque, le chanteur doublé d’un multi-instrumentiste (trompette, piano, percussions) multipliait les enregistrements, sous son nom ou comme invité, à commencer par un premier album publié sur le label paternel, Kongo Records, dont la chanson-titre (There’s Nothing Like This) flirtera avec le top des charts pop. Une première impression qu’il confirme sur Talkin’ Loud et RCA, avant de peu à peu disparaître des bacs à disques, enregistrant de loin en loin, et devenant paradoxalement une figure culte pour tous ses cadets convertis aux vertus de la musique de l’âme. Et pourtant, à désormais 55 ans, Omar n’a rien perdu de sa superbe.

Jacques Denis