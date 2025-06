Des chevaux mécaniques qui se mettent en branle lorsqu’on les alimente en argent… Ne sommes-nous pas nous aussi des animaux téléguidés ? Avec Coin operated, Jonas et Lander, juchés sur leurs montures, en feront tout un manège.

L’un est portugais, l’autre brésilien. Tous deux nés dans la deuxième moitié des années 1980, le duo égrène depuis plus d’une dizaine d’années des spectacles hybrides et cocasses mêlant danse, concert et performance. Avec Coin operated, c’est la thématique ô combien brûlante de notre rapport au vivant, aux animaux, aux chevaux en particulier, qui fera spectacle au bar du Festival. Mais pour que spectacle il y ait, le public devra se munir de pièces de 1 euro. En effet, les deux artistes attendront les spectateurs juchés sur des chevaux mécaniques. Attendant patiemment qu’on glisse une pièce dans la fente pour démarrer leur manège, au rythme de ruades, cavalcades et autres acrobaties, ils traverseront avec humour diverses thématiques, entre domestication et exploitation. Et pour que le dialogue avec le public se poursuive, ce dernier devra régulièrement réalimenter la machine. Entre installation et performance, the show must go on…

Eric Demey