Dans une mise en scène de Kenza Laala, avec l’aide d’Hamlet et de Shakespeare, Cédric Daniélo se pose des tas de questions sur l’art dramatique et les passionnés de théâtre. Un solo décalé qui entremêle adresse directe, improvisation, humour et fulgurances tragiques…

Le théâtre est-il encore un art nécessaire ? Les publics du Festival d’Avignon et d’Avignon Off ont depuis longtemps, au plus clair d’eux-mêmes, tranché la question. Mais le seul-en-scène présenté par Cédric Daniélo à l’Albatros Théâtre va plus loin qu’une simple demande binaire. Il trouble de manière malicieuse les cadres établis de l’acte théâtral pour sonder la richesse des mystères qui en font ce qu’il est. Ces considérations faussement naïves nous plongent bien sûr dans les profondeurs de l’art dramatique, mais également dans les gouffres de l’existence.

Que cherche-t-on lorsqu’on va au théâtre ?

« Je me mets dans la peau d’un jeune homme qui ne connaît de l’art dramatique que ce que son amie Margaux, passionnée de théâtre, lui en a dit », explique l’auteur et comédien. D’abord parmi les spectatrices et spectateurs, puis sur scène, Cédric Daniélo approfondit sa recherche grâce au célèbre monologue d’Hamlet. En convoquant le personnage de Shakespeare, il explore l’intimité d’un deuil et se confronte à ses propres failles. Il signe ainsi une véritable déclaration d’amour au théâtre : art qu’il interroge comme un lieu « de vérité et de mascarade, d’héritage et d’introspection ».

Manuel Piolat Soleymat