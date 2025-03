La nouvelle création de Fouad Boussouf déploie un duo où le ballon et le violon sont au premier plan, à travers la rencontre du violoniste Gabriel Majou et du performeur Paul Molina.

Après Fêu, grande pièce pour dix danseuses, Fouad Boussouf revient à une petite forme, essentiellement mû par l’idée de la rencontre. Il s’agit ici, au-delà de leurs accessoires-stars que sont le violon et le ballon, de celle du violoniste Gabriel Majou et du performeur Paul Molina, deux virtuoses en leurs domaines. Mais ne nous fions pas aux apparences : il y a bel et bien un travail de danse dans cette rencontre, qui convie le geste du freestyler à jongler sur des variations de temps, de rythme, d’espace, et le corps du violoniste à dialoguer comme pour un pas de deux en interaction directe avec son partenaire. Les contrastes entre les rebonds et les frappes de l’un, les glissés et les pincements de l’autre, offrent la promesse d’une belle rencontre musicale et chorégraphique.

Nathalie Yokel