Cette année, Le Golden Stage fête son dixième anniversaire en une soirée événement avec des collectifs chorégraphiques de haut vol.

Créé en 2015 dans le cadre du Villette Street Festival, le Golden Stage est devenu, au fur et à mesure des années, un moment incontournable pour les amateurs de danse hip-hop. Cette manifestation voit les meilleurs crews français et internationaux relever le défi du plateau avec des formats mêlant performance et création, le tout animé par un maître de cérémonie pour garder l’esprit hip-hop et son énergie. Cette année, le temps fort réunit La Diva aux pieds nus, un spectacle de Nicolas Huchard pour cinq danseuses d’exception, les Artizans du hip-hop Made in France, avec sept danseurs issus de la génération Battle des années 1990-2000 qui se retrouvent sur scène pour partager l’héritage gestuel qui leur a été légué, et le groupe Sons of Wind qui explore l’histoire du freestyle dans une création tout en énergie et en groove. La grande innovation est que le Golden Stage sera signé par Jules Turlet, danseur hip-hop et chansigneur, qui assure le rôle de MC en Langue des Signes Française (LSF).

Agnès Izrine