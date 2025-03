« Alice » ballet d’un nouveau genre signé par Po-Cheng Tsaï

La virtuosité des danseurs n’a d’égale que la beauté visuelle de ce ballet d’un nouveau genre signé par Po-Cheng Tsaï, qui puise son inspiration dans la danse contemporaine, les arts martiaux et la danse folklorique chinoise.

Quand le Taïwanais Po-Cheng Tsaï s’empare du conte drolatique mondialement connu de Lewis Carroll, il en fait un spectacle féérique, où les arts martiaux croisent le hip-hop, la danse contemporaine et les acrobaties vertigineuses de l’opéra de Pékin. Glissades et envolées, roulades et chutes, caractérisent des personnages en métamorphoses constantes. En cela, l’esprit de Lewis Carroll est parfaitement respecté. La multiplicité des costumes, les tambours taïwanais, la scénographie élégante, les différents tableaux qui se succèdent avec vivacité créent une atmosphère versatile et un peu étrange, entre conte de fée et fable psychologique. Les treize danseurs et danseuses sont d’une virtuosité impressionnante, sans oublier un zeste d’humour et de sensualité. Cette Alice est une sorte de revue enchantée, d’une esthétique séduisante. Et surtout, l’énergie des interprètes emporte littéralement le spectateur dans un voyage fantastique vers le Pays des merveilles.

Agnès Izrine