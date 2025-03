Après Swan Lake Solo et Hopak, Olga Dukhovna, chorégraphe et artiste associée au Théâtre Louis Aragon, donne à voir, lors d’une journée événement, la résistance de la culture ukrainienne. À cette occasion, elle reprend Korovod (2013) et crée CRAWL pour le danseur hip-hop ukrainien Bboy Uzee Rock.

« Le mot WAR(M) porte en lui la guerre (war) et le chaud (warm) » nous dit la chorégraphe ukrainienne Olga Dukhovna, qui entend créer à travers cet événement une « Zone de paix pour les arts et la danse », un message d’espoir pour le dégel et le retour du printemps culturel. C’est surtout un événement pour célébrer la vitalité de la culture ukrainienne, l’inventivité et la singularité de ses artistes dans une déambulation en forme de fête joyeuse et collective. Tout commence donc par un Warm Up (un échauffement public) mené par Olga Dukhovna, puis une flashmob, juste avant Korowod, une pièce de 2013 qui rassemble déjà tous les thèmes que la chorégraphe va développer ensuite dans ses autres opus, soit les danses folkloriques, les corps de ballet, les chœurs mouvants – ces mouvements collectifs qui symbolisent l’unité, les danseurs parfaits, les formations militaires… Elle sera suivie d’une lecture de textes ukrainiens, d’une lecture musicale de Sofia Andrukhovych qui raconte l’histoire d’un soldat amnésique. Enfin, Olga Dukhovna chorégraphie CRAWL pour le danseur hip-hop ukrainien Bboy Uzee Rock avec lequel elle partage un même intérêt pour les danses traditionnelles ukrainiennes oubliées, diffusées en masse sur les réseaux sociaux depuis l’invasion de Poutine. La journée finit par un DJ set de Mackenzy Bergile. Si vous n’êtes pas réchauffés avec tout ça….

Agnès Izrine