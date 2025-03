Dans sa nouvelle création, Joanne Leighton donne vie à une forêt vibrante, mystérieuse ou brûlante, habitée par une danse d’une beauté limpide.

« Je me suis installé dans les bois parce que je souhaitais effectuer de vrais choix de vie, me confronter exclusivement aux faits essentiels de la vie […]. » Cette phrase mise en exergue sur le site de la Cie de Joanne Leighton est issue de Walden, roman d’Henry David Thoreau publié en 1854 dont elle tire le nom de sa compagnie : WLDN. Roman dont les dix interprètes de The Gathering proposent, avant de monter sur scène, de susurrer des extraits au public et que l’on entendra à plusieurs reprises dans la superbe bande sonore imaginée par Peter Crosbie, au même titre que le rythme entêtant d’un tambour, des chants polyphoniques, des cris d’enfants ou des hululements d’oiseaux.

Un folklore contemporain au cœur d’une nature vibrante

Se rassembler dans la forêt pour mieux retrouver un mouvement vital, primaire, essentiel, c’est ce qu’a fait l’équipe de The Gathering lors de ses résidences de recherche et qui prend vie comme par magie sur le plateau. Est-ce ces pierres et longs morceaux de bois qu’ils ont ramenés tels des totems et qu’ils activent ? Est-ce ce magnifique tissage mouvant sur lequel sont projetées de non moins magnifiques photos et vidéos de paysages ? La forêt s’invite dans l’espace clos et artificiel du théâtre et nous la ressentons. Pour s’y couler et la célébrer, danseurs et danseuses – remarquables – exécutent des mouvements limpides, qui s’entrelacent savamment les uns les autres en farandoles et rondes infinies, en un rituel contemporain qui semble venu du fond des âges. Le public du festival ImpruDance des Théâtres en Dracénie leur a fait un triomphe. Amplement mérité !

Delphine Baffour