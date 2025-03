Nina Vallon donne au Théâtre de Vanves l’avant-première d’une pièce chorégraphique et musicale, créée à partir du Quatuor à cordes n°14 – opus 131 de Beethoven.

Si le point de départ est strictement Beethoven et son Quatuor à cordes n°14 – opus 131, il faut s’attendre à ce que la nouvelle création de Nina Vallon prenne au final différentes directions, pourvu qu’elles s’ancrent dans l’hypothèse première. Avec un quatuor à cordes exclusivement féminin, sept danseuses vont vivre une expérience singulière, à la fois point de chute et courroie de transmission. En effet, en elles vont s’incarner les notes de Beethoven pour une chorégraphie originale, qui servira de terreau pour le compositeur Maxime Mantovani. Dans ce processus, la danse créée sur Beethoven est la matière source d’une nouvelle composition musicale… à partir de laquelle va pouvoir se composer une nouvelle danse ! Avec Nina Vallon, rien ne se perd, tout s’imbrique et se transforme.

Nathalie Yokel