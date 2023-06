Des bougies, des masques, des costumes colorés, un plateau nu parsemé de lampions et trois comédiennes pour une version baroque de Cyrano de Bergerac, dirigée par Bastien Ossart.

Comment ce projet est-il né ?

Bastien Ossart : Ce projet est né d’une série de contraintes. D’abord celle de la taille du théâtre du Funambule, où nous voulions créer notre précédent spectacle, Cabaret Shakespeare, qui n’y rentrait pas. Ensuite le désistement d’un comédien nous a conduits à l’idée de mettre en scène Cyrano de Bergerac avec trois comédiennes, Iana-Serena De Freitas, Mathilde Guêtré et Louisa Decq, ce qui, je crois, ne s’est jamais vu. Les comédiennes sont masquées et incarnent tous les personnages à tour de rôle, passant de masque en masque. Seule Roxane et Christian ne sont pas masqués : autant les autres masques sont assez extravagants, autant les amoureux conservent l’innocence et la pureté de leurs visages. Nous travaillons sans décor aucun. Tout est basé sur le jeu. Pour monter Cyrano, un choix s’impose : soit une énorme machine avec quarante comédiens soit la ressource des astuces ! Je suis spécialiste du théâtre baroque, ce qui m’a permis de mettre en place des codes de jeu fondés sur l’articulation et la gestuelle, le maquillage, la danse et les combats chorégraphiés, un peu comme dans le théâtre indien.

« Au-delà de son personnage central, ce héros solitaire et révolté, la perfection littéraire de Cyrano est saisissante. »

Pourquoi un texte du XIXème siècle monté comme au XVIIème ?

B.O. : L’écriture date du XIXème siècle mais l’action se situe au XVIIème. Le baroque est une inspiration. Les traités théâtraux retrouvés par Eugène Green disent la manière de déclamer un texte, la gestuelle appropriée au jeu. L’art du maquillage, la diction, l’adresse frontale : tout cela permet d’ouvrir l’imaginaire, même si, dans cette pièce, nous nous contentons de restituer l’alexandrin sans parler selon les codes de la déclamation baroque. Je m’inspire de cette manière de théâtre pour traiter de cette matière et pour l’honorer. En relisant la pièce de Rostand, que j’aime tant et qui a accompagné mes premiers pas au théâtre, je me suis dit que son auteur était en état de grâce en écrivant ce texte presque parfait de bout en bout. Cyrano est une des plus belles œuvres théâtrales. Au-delà de son personnage central, ce héros solitaire et révolté, sa perfection littéraire est saisissante. J’avais envie de le monter depuis longtemps : le mettre en scène ouvre de nouvelles perspectives scéniques que nous avons pris un plaisir fou à explorer.

Propos recueillis par Catherine Robert