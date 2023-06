Benoît Lavigne adapte et met en scène Guerre, le premier des manuscrits retrouvés de Céline en 2021 à avoir été publié. Il en fait un monologue, qu’il confie au jeune comédien Benjamin Voisin.

Vous vous emparez de Guerre peu de temps après l’événement littéraire qu’a constitué la découverte de manuscrits inédits de Louis-Ferdinand Céline. Avez-vous voulu rendre présent ce phénomène dans votre spectacle ?

Benoît Lavigne : Le phénomène littéraire m’a intéressé bien sûr, et j’ai été surpris par l’ampleur du succès rencontré par Guerre, mais c’est uniquement le texte que j’ai voulu partager. À sa lecture, j’ai replongé dans toute l’œuvre de Céline et ma première intuition s’est confirmée : de tous, celui-ci était pour moi celui qui se prêtait le mieux au théâtre. Notamment parce qu’il était l’un des plus courts, qu’il est très narratif et est écrit à la première personne. J’ai alors fait appel à ma collaboratrice Bérangère Gallot, qui a partagé mon avis. Nous avons entrepris ensemble l’adaptation.

Ce texte est présenté comme un premier jet par Pascal Fouché qui en a établi l’édition pour Gallimard. Cela n’a-t-il pas représenté un handicap pour vous ?

B.L. : Au contraire, c’est l’une des choses qui m’ont séduit. Le fait que le texte n’ait pas été retravaillé lui donne un caractère très organique. Le comédien Benjamin Voisin, que j’ai choisi à l’issue de nombreuses auditions, s’empare avec jubilation de cette langue à la fois très vivante et très complexe. Autant que la monstruosité du récit de Ferdinand Destouches alias Céline, il sait exprimer sa naïveté et son humour. C’est une chance de travailler avec un jeune acteur si virtuose.

Vous avez décidé de faire du récit un monologue. Pour quelle raison ?

B.L. : Je voulais partager ce texte dans une adresse très directe au spectateur. Le monologue s’est donc imposé à moi. Avec Bérangère Gallot, nous avons réalisé notre adaptation en épurant petit à petit le récit tout en gardant la trajectoire de Ferdinand Destouches qui y est décrite, depuis le champ de bataille où il est blessé jusqu’à son départ pour Londres. Nous n’avons par contre jamais touché à la langue de Céline.

Afin de mettre en valeur cette langue, pour quel type de mise en scène avez-vous opté ?

B.L. : Il fallait quelque chose de très minimaliste, et de non-naturaliste. Il n’y a que peu d’éléments au plateau : une malle et un tabouret. Nous avons beaucoup travaillé l’espace qui entoure la scène. Ce monologue m’ayant fait penser à l’univers d’Emmanuel Meirieux dont j’aime beaucoup le travail, je me suis entouré de deux de ses collaborateurs : le scénographe et créateur lumière Seymour Laval et le musicien Raphaël Chambouvet. Dans l’atmosphère qu’ils créent, toutes les nuances du texte s’expriment : sa violence, sa cruauté, mais aussi son humour et son humanité.

Propos recueillis par Anaïs Heluin