Mise en scène par Charles Tordjman, la comédienne Christine Murillo s’empare des mots d’une autre actrice : Pauline Carton (1884-1974), connue surtout pour ses seconds rôles au cinéma. Un hommage plein d’humour à la liberté et à la langue.

« Tout commence par une proposition du Festival de la Correspondance à Grignan, qui me suggère l’an dernier de diriger une lecture d’échange de lettres de Pauline Carton. L’idée m’a plu tout de suite, du fait du cinéma populaire qu’incarne cette actrice qui a joué dans plus de 250 films. Longtemps comédienne pour Sacha Guitry, dont elle était amie, ou encore pour Jean Cocteau et Abel Gance, elle multiplie les seconds rôles, joue souvent des soubrettes, des concierges… Bien connue des personnes de ma génération, mieux encore de la précédente mais très peu des plus jeunes, cette artiste avait une personnalité singulière, libre, qui m’a aussi donné l’envie de me lancer dans l’aventure. De plus, j’ai tout de suite pensé à une comédienne : Christine Murillo, avec qui j’ai déjà travaillé à plusieurs reprises et que j’aime beaucoup. La rencontre avec le public à Grignan fut tel que, lorsque La Scala nous a offert de présenter pour Avignon une forme autour de Pauline Carton, nous n’avons pas hésité.

Un spectacle tiré du sac

Pauline & Carton garde la trace de ses origines : il s’agit d’un spectacle très léger, comme tiré du sac. C’est une pièce pour le plaisir, qui rend hommage à l’humour de Pauline Carton autant qu’a sa langue, vivante et de belle facture classique. Seule sur un plateau où il n’y a qu’une table avec une boîte en carton, Christine Murillo rend hommage dans le spectacle à cette écriture qu’elle apprécie beaucoup. Bien que parfois tentée par l’imitation de l’autrice des lettres, elle ne l’incarne pas, se contentant de donner vie à ses échanges avec Sacha Guitry, ou encore avec son amant qu’était le poète genevois Jean Violette. Christine interprète aussi quelques chansons de Pauline Carton, qui a joué dans des music-halls et des opérettes. Pour moi, cette pièce est autant une manière de célébrer la mémoire d’une actrice d’hier que le talent d’une grande actrice d’aujourd’hui ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin