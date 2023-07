« Hedwig and the angry inch », musical rock transgenre(s)

Dominique Guillo met en scène la première adaptation officielle française du musical rock de John Cameron Mitchell, Hedwig and the angry inch, succès du Off Broadway en 1998. Dans le rôle-titre, Brice Hillairet impose une présence qui compense certains traits un peu appuyés de cette fiction rock déjantée.

Ouverture du Off Broadway en 1998 et adapté au cinéma par John Cameron Mitchell lui-même trois ans plus tard, le musical Hedwig and the angry inch a tourné dans le monde entier, avec une étape à Paris entre 2006 et 2009. Les droits de représentation en public étant libres depuis peu, Dominique Guillo et Brice Hillairet proposent une nouvelle adaptation française de cet hybride déjanté entre stand-up et concert rock, retraçant la trajectoire chaotique d’une chanteuse rock transgenre de l’ex-Allemagne de l’Est, cheffe du groupe The Angry Inch, qui a vu ses succès pillés par un ancien amant, Tommy Gnosis. Après une entrée fracassante, acoustiquement du moins, l’héroïne monte sur scène pour une confession en chansons digne des drag shows, que vient régulièrement perturber la rumeur d’un concert de la star qui l’a plagiée – à chaque fois que s’ouvre la porte des coulisses.

L’incarnation jubilatoire de Brice Hillairet

Brice Hillairet se glisse avec une gourmandise communicative dans ce rôle haut en couleurs et en paillettes, à l’accent simili-germanique qui autorise tous les glissements fautifs de traduction – avec des sous-entendus forcément grivois voire graveleux. Le mélange entre extravagance jubilatoire et détachement dépressif se révèle aussi irrésistible que la maîtrise androgyne dans les parties musicales de Stephen Trask. Dans un jeu avec les genres, l’assistant et mari de Hedwig est confié à une interprète féminine, Anthéa Chauvière, qui grime un peu trop l’improbable sabir du juif croate Yitzhak pour être toujours intelligible. Tirant parti de la décoration baroque du Rouge-Gorge, la mise en scène de Dominique Guillo n’hésite pas à puiser dans les ressources de l’esthétique queer, jusque dans le décor bigarré où sont projetés les surtitres des chansons, et le renversement final où, après qu’Hedwig s’est dénudée en Tommy, Yitzhak revient sur le plateau, depuis la salle, métamorphosé en drag, sur les notes de Midnight Radio – suivant le choix de la reprise de Broadway de 2014, à l’origine, le morceau revenait à Hedwig.

Gilles Charlassier