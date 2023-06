« Motion (passage) » ballet hip-hop de Brahim Bouchelaghem

Avec une myriade de stars des battles de break, le chorégraphe Brahim Bouchelaghem orchestre un ballet hip-hop aux accents cinématographiques à la Manufacture.

Star des battles, Brahim Bouchelaghem a aussi dansé dans les théâtres pour Mourad Merzouki, Kader Attou ou encore Carolyn Carlson. Il rassemble la crème des compétiteurs de hip-hop français et belge pour créer Motion (passage), où neuf as du break déploient virtuosité gestuelle et musicalité dans un carré blanc. Grâce à une écriture inspirée du cinéma, le plateau devient un terrain d’expérimentation où s’enchaînent les effets lumineux qui structurent l’espace avec vélocité. À travers une esthétique liée au hip-hop contemporain, le chorégraphe originaire de Roubaix fait écho à la manière dont nombre de danses urbaines se sont popularisées grâce à la vidéo, des K7 à Tik Tok.

Belinda Mathieu