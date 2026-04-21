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N°342
avril 2026
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Jazz / Musiques - Agenda

Mario Canonge et Michel Zenino célèbrent Les Caribéennes de mai

Mario Canonge et Michel Zenino célèbrent Les Caribéennes de mai - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Le Baiser Salé Jazz Club
©Michel Zenino et Mario Canonge, partenaires particuliers depuis plus de vingt ans. © Gildas Boclé
Michel Zenino et Mario Canonge, partenaires particuliers depuis plus de vingt ans. © Gildas Boclé

Le Baiser salé

Publié le 21 avril 2026 - N° 343

Qui mieux que Mario Canonge et Michel Zenino, duo devenu au fil des années mythique, pour célébrer Les Caribéennes de mai, festivités organisées par l’autre club de la rue des Lombards.

Ces deux-là se connaissent plus que sur le bout de leurs longs doigts. Plus de vingt ans qu’ils se donnent rendez-vous, tous les mercredis ou presque, dans le temple parisien des musiques caribéennes. Et plus qu’un simple rendez-vous en mode jam session, le pianiste ultramarin Mario Canonge et le contrebassiste marseillais Michel Zenino développent un discours d’une rare acuité, sur le ton de la conversation érudite, instruite par une complicité qui n’a d’égale que leur complémentarité. On comprend mieux pourquoi ce qui n’avait été pensé au départ que comme une simple rencontre, initiée par la patronne des lieux Maria Rodriguez, est devenu un véritable laboratoire musical, tout à la fois savant et sans œillères, et désormais un incontournable rendez-vous pour tous ceux qui aiment encore et toujours le jazz.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Mario Canonge et Michel Zenino
du mercredi 6 mai 2026 au mercredi 27 mai 2026
Le Baiser Salé Jazz Club
58 rue des Lombards, 75001 Paris

Les 6, 13, 20, 27 mai à partir de 19h.

Tél. : 01 42 33 37 71.

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