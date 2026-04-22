La Maison de la Culture du Japon accueille le solo-manifeste de Conan Amok, héritier du grand Akaji Maro et porteur d’une philosophie corporelle singulière.

Conan Amok a créé ce solo l’an dernier au studio de la compagnie Dairakudakan, sous le regard de son directeur Akaji Maro. Tout un symbole, qui continue d’inscrire les travaux du butô, courant de la danse japonaise né des avant-gardes des années 50, dans une lignée faite de grandes figures, à commencer par son fondateur Tatsumi Hijikata. Akaji Maro a lui-même choisi, dans une forme de théâtralité, les « ténèbres blanches » pour faire évoluer son travail, formant, dès les années 70, d’autres grandes figures comme Carlotta Ikeda ou Ko Murobushi. Conan Amok a dansé auprès de lui pendant onze ans, et dirige aujourd’hui le collectif d’artistes Sanzen CAMP. Mais le regard sage et formateur d’Akari Maro sur son solo n’empêchera pas Conan de déployer son propre concept autour d’un corps « multicouche », mêlant à la fois technique de danse et philosophie corporelle qui l’amènent à considérer les forces multiples qui s’entrecroisent au sein d’un même corps, composées par la mémoire, l’imagination, le temps, et qui s’accumulent par strates.

Une performance sur le fil de toutes les métamorphoses

La danse se joue précisément à l’endroit où cohabitent ces forces, non pas dans l’harmonie, mais dans la tension : leur superposition crée une pression, et c’est dans ce bouillonnement contenu que va naître l’état du corps qui va mettre Conan Amok en mouvement – en tremblement. Un corps instable, tordu, évoluant dans ses plis, à la lisière de l’effondrement : c’est l’« animal » multicouche désiré par le danseur et chorégraphe, porteur d’impulsions incontrôlables et ambivalentes entre création et destruction, conscient et inconscient… Une expérience de perception pour le spectateur, qui accueille les métamorphoses de Conan Amok, à la lisière de ses propres limites.

Nathalie Yokel