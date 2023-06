Dans son premier texte, la comédienne Clarisse Fontaine raconte l’histoire d’une femme qui tombe et se raccroche aux hommes de sa vie. Cela dans une mise en scène d’un autre homme, le rappeur JoeyStarr.

La protagoniste qu’incarne seule en scène Clarisse Fontaine dans sa pièce Cette petite musique que personne n’entend vit d’abord selon les carcans qu’on lui a inculqués. Elle évolue à l’intérieur des schémas dans laquelle la société enferme les hommes et surtout les femmes. Car pour cette entrée en écriture, c’est une pièce féministe que compose Clarisse Fontaine : l’histoire d’une femme qui tombe et qui, ce faisant, s’adresse à tous les hommes de sa vie. En parlant à son père, à son grand-père, à son premier amour, à son mari, son amant, son psy ou encore à son médecin, cette femme se libère. Pour mettre en scène cette émancipation, l’artiste choisit de travailler avec JoeyStarr, condamné à plusieurs reprises pour violences. « Je me sentirai toujours coupable. Il faut changer les mentalités, les réflexes et être responsable devant nos enfants. Libre de faire les bons choix », dit le rappeur qui fait avec cette pièce sa première expérience en tant que metteur en scène.

Anaïs Heluin