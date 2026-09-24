Une soirée avec la talentueuse K-Arts Dance Company coréenne

A propos de l'événement

du vendredi 6 novembre 2026 au vendredi 6 novembre 2026Centre d’art et de culture de Meudon15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

à 20h45. Tél. : 01 49 66 68 90. Durée : 1h30 avec entracte.

La Lanterne, 2 rue de la légion d’honneur, 78120 Rambouillet. Le 7 novembre à 20h45. Tél. : 01 75 03 44 01.