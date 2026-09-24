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N°346
septembre 2026
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Danse - Agenda

Une soirée avec la talentueuse K-Arts Dance Company coréenne

Une soirée avec la talentueuse K-Arts Dance Company coréenne - Critique sortie Danse Meudon Centre d’art et de culture de Meudon
©Bow de Mi Sook Jeon © Baki
Bow de Mi Sook Jeon © Baki

Centre d’art et de culture de Meudon / Chor. : Mi Sook Jeon / Chang Ho Shin

Publié le 24 septembre 2026 - N° 347

Venue de Corée et véritable pépinière de talents, la K-Arts Dance Company nous propose une alléchante soirée en trois temps.

Issus de la prestigieuse Korea National University of Arts, les danseurs de la K-Arts Dance Company maîtrisent le ballet et la danse traditionnelle coréenne autant que le contemporain. Dans une soirée résolument moderne, ils nous montrent toute l’étendue de leur talent. Avec Bow d’abord, ils explorent le salut dans la culture coréenne. Les nuques se courbent, les têtes et les corps s’abaissent en signe de respect. En découle une gestuelle singulière qui se marie avec virtuosité à des jeux d’éventail ou à une cérémonie du thé revisitée. Dans What’s going, ensuite, ils explorent petite balle jaune en main et avec énergie l’intensité des émotions humaines. No comment, enfin, fait entrer dix danseurs masculins dans une transe hypnotique de flux et de mouvements.

 

Delphine Baffour

A propos de l'événement

K-Arts Dance Company coréenne
du vendredi 6 novembre 2026 au vendredi 6 novembre 2026
Centre d’art et de culture de Meudon
15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon

à 20h45. Tél. : 01 49 66 68 90. Durée : 1h30 avec entracte.

 

La Lanterne, 2 rue de la légion d’honneur, 78120 Rambouillet. Le 7 novembre à 20h45. Tél. : 01 75 03 44 01.

 

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