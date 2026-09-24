Le Boston Ballet danse Alexander Ekman et Akram Khan

De retour au Théâtre des Champs-Élysées, le virtuose Boston Ballet s’empare de deux œuvres emblématiques d’Alexander Ekman et Akram Khan.

Aussi à l’aise dans les répertoires classique que contemporain, le Boston Ballet propose pour son retour au Théâtre des Champs-Élysées une soirée naviguant entre humour piquant et rituel méditatif, et réunissant deux chorégraphes internationalement plébiscités. Le rideau s’ouvre avec Cacti dans lequel le facétieux, inventif et très plastique Alexander Ekman invite seize danseurs et un quatuor à cordes à se pencher avec malice sur notre rapport à l’art contemporain. Le plaisir se poursuit avec Vertical Road, dans lequel Akram Khan mêle, comme à son habitude, kathak indien et danse contemporaine, et s’inspire de la tradition soufie. Une œuvre où son langage chorégraphique exprime avec intensité une quête intérieure.

Delphine Baffour