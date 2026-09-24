Bate Fado de Jonas&Lander

Jonas&Lander réinventent le fado dans un concert dansé.

Avec Bate Fado, Jonas&Lander raniment la danse disparue du fado batido, geste percussif et sensuel du XIXᵉ siècle que les morales religieuse et politique avaient relégué dans l’ombre. Le duo en fait un concert chorégraphique incandescent, porté par quatre danseurs, quatre musiciens et la voix de Jonas, qui transforme le plateau en caisse de résonance. Bottines ferrées, corps traversés par la pulsation, les interprètes frappent le sol pour restituer au fado sa dimension physique, longtemps effacée au profit du seul chant. Jonas&Lander déconstruisent l’image du fadista masculin, injectent parodie, irrévérence et liberté dans un héritage qu’ils refusent de figer. Entre rituel, performance et fête, Bate Fado projette cette mémoire enfouie dans le présent, où la danse devient acte de résistance autant que célébration.

Agnès Izrine