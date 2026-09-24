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"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°346
septembre 2026
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Danse - Agenda

Bate Fado de Jonas&Lander

Bate Fado de Jonas&Lander - Critique sortie Danse Cergy-Pontoise Points communs - Théâtre des Louvrais
©© José Caldeira Bate Fado de Jonas&Lander
© José Caldeira Bate Fado de Jonas&Lander

Théâtre des Louvrais / chorégraphie Jonas&Lander

Publié le 24 septembre 2026 - N° 347

Jonas&Lander réinventent le fado dans un concert dansé.

Avec Bate Fado, Jonas&Lander raniment la danse disparue du fado batido, geste percussif et sensuel du XIXᵉ siècle que les morales religieuse et politique avaient relégué dans l’ombre. Le duo en fait un concert chorégraphique incandescent, porté par quatre danseurs, quatre musiciens et la voix de Jonas, qui transforme le plateau en caisse de résonance. Bottines ferrées, corps traversés par la pulsation, les interprètes frappent le sol pour restituer au fado sa dimension physique, longtemps effacée au profit du seul chant. Jonas&Lander déconstruisent l’image du fadista masculin, injectent parodie, irrévérence et liberté dans un héritage qu’ils refusent de figer. Entre rituel, performance et fête, Bate Fado projette cette mémoire enfouie dans le présent, où la danse devient acte de résistance autant que célébration.

 

Agnès Izrine

A propos de l'événement

Bate Fado
du jeudi 8 octobre 2026 au vendredi 9 octobre 2026
Points communs - Théâtre des Louvrais
place de la Paix, 95300 Pontoise

Tél. : 01 34 20 14 14. www.points-communs.com

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