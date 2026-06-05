Toute l’ambivalence du corps-à-corps, à la croisée de la danse et de l’acrobatie, portée par la virtuosité de Mathieu Desseigne et Lucien Reynès.

Il y a trois ans, on découvrait, dans le petit studio avignonnais de La Manutention, le joli duo Polémique : déjà une façon toute singulière de rapprocher les corps… Mathieu Desseigne et Lucien Reynès ont poussé plus loin la recherche pour aboutir aujourd’hui à une Pédagogie du conflit, dont le titre porte d’emblée l’ambivalence du sujet. Parce qu’un conflit commence le plus simplement par la rencontre et la friction de deux entités, ils reprennent la forme du duo, qui est aussi celle la plus naturelle du main à main acrobatique ou du Jiu-Jitsu brésilien, source d’inspiration de ce pas de deux en forme de corps-à-corps.

Entre violence du conflit et besoin de l’autre

Avec des tatamis pour arène, des haut-parleurs et des micros pour tribune, les deux compères passent d’un état de séparation à un état d’attraction, pour ne pas dire d’attachement, pour le meilleur et pour le pire. Leur danse, tout en accrocs et accroches, varie du saisissement au porté, du rejet à la valse. Si le geste est primordial et polysémique, ils découvrent ensuite la parole – ou plutôt parfois la détention de la parole – ici mise en texte grâce à la collaboration avec Métie Navajo et Guillaume Cayet. Au final, face à la puissance du récit corporel qui s’appuie sur une physicalité avérée, les mots offrent une nouvelle surface de projection, mais tout autant politique.

Nathalie Yokel