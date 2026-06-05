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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

Huang Wen-Jen revient vient avec « Lost Connection » ou Quand la technologie infiltre le corps

Huang Wen-Jen revient vient avec « Lost Connection » ou Quand la technologie infiltre le corps - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Les Hivernales CDCN
©Crédit : DR Se reconnecter quand la technologie s’infiltre : une quête de Huang Wen-Jen
Crédit : DR Se reconnecter quand la technologie s’infiltre : une quête de Huang Wen-Jen

Les Hivernales
Chorégraphie Huang Wen-Jen

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Remarquée et primée dès 2017 par le ministère de la Culture à Taïwan, la pièce a remporté le Bobby Award de la critique au Festival Fringe en 2024, confortant le travail de Huang Wen-Jen à l’international.

C’est dès sa formation que Huang Wen-Jen a cultivé sa dimension internationale : titulaire d’un master « performance et création » à la Tisch School of the Art de l’université de New York, elle enseigne aujourd’hui à l’université des sciences et technologies appliquées de Taiwan, tout en dirigeant sa compagnie Seed Dance, fondée en 2008. Résolument tournée vers la recherche d’une écriture chorégraphique à la croisée de l’expérimentation et de la scène, elle s’attache aux phénomènes sociaux comme aux situations les plus quotidiennes. C’est ce que l’on retrouve dans Lost connection, qui en mandarin porte le titre de « Monde penché »…

Quand la technologie infiltre le corps

Comment se comportent nos corps, lorsque la connexion est rompue ? Ou plutôt accaparée, dans une attention toujours captée par nos écrans, de celle qui forcent nos cous à plier sous le poids des notifications… Penchés sur nos téléphones, penchés sur nos individualités, courbés dans notre bulle : c’est le point de départ que prend Huang Wen-Jen pour ancrer sa pièce dans le réel, du point de vue de nos corps qui opèrent leur insidieuse mutation. À partir d’observations des micro-gestes du quotidien, la chorégraphe emmène sa troupe vers un entrelacement des corporalités hors de leurs bulles, allant jusqu’à l’explosion frénétique dans une énergie collective soutenue.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Lost Connection
du vendredi 10 juillet 2026 au lundi 20 juillet 2026
Avignon Off. Les Hivernales CDCN
18 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon

à 12h, relâche le 15 juillet. Tel : 04 90 82 33 12. Durée : 40 minutes.

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