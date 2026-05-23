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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Agenda

Nicolas Frize signe « Au plus près », fruit de neuf mois « d’écriture partagée »

Nicolas Frize signe « Au plus près », fruit de neuf mois « d’écriture partagée » - Critique sortie Classique / Opéra saint denis Maison de la Légion d’Honneur
©Le compositeur Nicolas Frize. © Michel Labelle
Le compositeur Nicolas Frize. © Michel Labelle

Maison de la Légion d’Honneur / création

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Le compositeur Nicolas Frize signe Au plus près, fruit de neuf mois « d’écriture partagée » avec les populations de Seine-Saint-Denis et les structures sociales qui les accompagnent.

La musique de Nicolas Frize est celle de quelqu’un qui, d’abord, écoute. Chaque projet repose sur une résidence au long cours pendant laquelle le compositeur s’installe in situ, sur un lieu de travail ou de vie. Il partage le quotidien des gens, interroge, dialogue. Dans le silence feutré des Archives nationales (Silencieusement, 2015) ou dans le tumulte d’une usine (Intimité, 2014), ce sont souvent des partitions chorales qui naissent. Pour Au plus près, Nicolas Frize a travaillé pendant neuf mois auprès de populations en difficulté, accompagnées au quotidien par des structures communales ou associatives. Il en tire une œuvre dont « le cœur est la voix : celle du quotidien et de sa force poétique, dès lors qu’elle se mobilise et s’engage, avec l’oreille d’un compositeur tout près d’elle, dans une écriture qui lui est réservée, tendue de façon unique et personnelle ».

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Au plus près
du samedi 13 juin 2026 au samedi 13 juin 2026
Maison de la Légion d’Honneur
6 rue de la Légion d'Honneur, 93200 Saint-Denis

à 17h et 20h30.

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/au-plus-pres-nicolas-frize

 

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