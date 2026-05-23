Le compositeur Nicolas Frize signe Au plus près, fruit de neuf mois « d’écriture partagée » avec les populations de Seine-Saint-Denis et les structures sociales qui les accompagnent.

La musique de Nicolas Frize est celle de quelqu’un qui, d’abord, écoute. Chaque projet repose sur une résidence au long cours pendant laquelle le compositeur s’installe in situ, sur un lieu de travail ou de vie. Il partage le quotidien des gens, interroge, dialogue. Dans le silence feutré des Archives nationales (Silencieusement, 2015) ou dans le tumulte d’une usine (Intimité, 2014), ce sont souvent des partitions chorales qui naissent. Pour Au plus près, Nicolas Frize a travaillé pendant neuf mois auprès de populations en difficulté, accompagnées au quotidien par des structures communales ou associatives. Il en tire une œuvre dont « le cœur est la voix : celle du quotidien et de sa force poétique, dès lors qu’elle se mobilise et s’engage, avec l’oreille d’un compositeur tout près d’elle, dans une écriture qui lui est réservée, tendue de façon unique et personnelle ».

Jean-Guillaume Lebrun