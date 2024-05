Festival de Froville, entre grands noms et raretés du Baroque

Pour la première édition qu’il programme, et la 27ème du festival, Emiliano Gonzalez-Toro élargit le répertoire du Festival de Froville avec 12 rendez-vous équilibrant grands noms et raretés du Baroque.

Ancien prieuré clunisien entre Nancy et Epinal, Froville est un écrin intime, reconnu depuis les débuts du festival en 1997. Emiliano Gonzalez Toro, qui vient de prendre la relève de la direction artistique et ouvre l’édition 2024 avec son ensemble I Gemelli dans des duos de ténors du seicento en compagnie de Zachary Wilder, a souhaité ouvrir la programmation à des effectifs plus larges. Deux soirées de prestige déclinent ainsi l’oratorio La Resurrezione de Haendel avec Le Concert de la Loge le 15 juin suivi par un panorama d’airs pour ténor du Baroque français et italien par l’une des plus grandes voix d’aujourd’hui, Michael Spyres, accompagné par Il Pomo d’Oro, le 25. Côté découvertes, le Stabat Mater de Pergolèse associe, le 14, la soprano montante Lauranne Oliva à un contre-ténor reconnu, Christophe Dumaux, et le 21, l’ensemble bâlois Profeti de la Quinta interprète des madrigaux de Monteverdi. Pour les pas de côté, signalons une incursion jazz avec Thomas Enhco et Vassilena Seramifova dans Bach Mirrors le 22 et un spectacle déjanté autour de La Fontaine mis en scène par Juliette le 28.