Une autre histoire du théâtre de Fanny de Chaillé

Fanny de Chaillé entreprend de raconter Une autre histoire du théâtre. Multipliant les approches de l’art dramatique tel qu’ils le vivent, partageant leurs références très diverses, ses quatre jeunes comédiens échappent au récit linéaire de leur pratique sans réussir à créer un cadre alternatif assez solide pour rendre partageable leur pas de côté.

En 2020, Fanny de Chaillé acceptait le défi offert par le dispositif « Talents Adami Théâtre », qui consiste pour l’artiste choisi de diriger dix jeunes comédiennes et comédiens, et de les faire entrer dans son univers. Naissait alors, dans le cadre du Festival d’Automne, la pièce Le Chœur où, grâce à leurs récits croisés, mêlés aussi à un poème de Pierre Alferi, les interprètes formaient un seul corps, une seule pulsation. De nouveau au programme du Festival d’Automne, Une autre histoire du théâtre, la nouvelle création de la metteure en scène et chorégraphe témoigne du succès de ce Chœur : jouée par quatre des membres de cette précédente création, elle en est une forme de prolongement, une tentative d’approfondissement. Après avoir interrogé au plateau les rapports entre leur petite histoire et la grande Histoire, Margot Viala, Valentine Vittoz, Malo Martin et Tom Verschueren, retrouvent Fanny de Chaillé autour d’un autre sujet, l’histoire de l’art qu’ils ont choisi de mettre au cœur de leur vie. Dès son introduction, le quatuor d’Une autre histoire du théâtre se présente non pas comme « sachant » mais comme « cherchant ». Dans le rôle de qui doit répondre à une consigne, à une commande donnée par une autorité quelconque, ils promettent une réflexion sur le statut de l’acteur, sur son rapport aux paroles qu’ils portent. Malgré un bel engagement au plateau, la promesse n’est qu’à moitié tenue.

Le grand Théâtre dans le petit

Le point de départ de la recherche est très personnel. Faute de s’être mis d’accord sur un angle, sur un mode opératoire qui leur permettrait d’en découdre avec leur sujet, les quatre comédiens racontent tour à tour leur entrée dans le métier. Chacun formule sa relation aux personnages qu’il incarne, aux mots qu’il prononce. Partagés entre une approche cérébrale et une autre plus émotive, ils incarnent les lignes de division qui ont de tous temps traversé le théâtre. Mais leur approche autobiographique les limite dans leur réflexion. Si à dix, les acteurs du Chœur pouvaient faire de leurs récits intimes les composantes d’une histoire et d’une forme collective, ils y parviennent beaucoup moins bien à quatre. La convocation et la mise en jeu de références très diverses, qui constitue l’essentiel du spectacle, ne parvient guère mieux à dessiner un portrait de groupe. Si en s’appropriant tour à tour des mots de metteurs en scène, d’acteurs ou encore d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui – Louis Jouvet laisse par exemple la place à Brigitte Jacques-Wajeman, qui elle-même s’éclipse devant Philippe Clévenot, suivi par Maria de Medeiros ou encore Molière… –, les acteurs expriment bien la manière dont ils sont individuellement traversés par l’Histoire de leur discipline, peu de traits collectifs apparaissent. Un public connaisseur peut tenter de réaliser en partie ce qui n’a pas lieu sur scène. Faute d’avoir les références nécessaires, le plus jeune public à qui Fanny de Chaillé destine aussi sa pièce, devra se contenter d’une suite de fragments bien réalisés mais peu propices à l’analyse.



Anaïs Heluin