Raphaël Bancou, Marion Préïté (en alternance avec Cloé Horry) et Marion Rybaka sortent François Courdot de l’oubli, et rendent un hommage vibrant à ce novateur injustement oublié. Un vrai régal, intelligent, pétillant et drôle.

Comme on invente un trésor, Samuel Sené, Eric Chantelauze et Raphaël Bancou ont redécouvert l’œuvre de François Courdot, que la notoriété, cruelle marâtre, a relégué dans l’oubli, réservant la gloire médiatique à ceux qui, comme le chante Aznavour, ont réussi « avec peu de voix et beaucoup d’argent ». « Trop pur ou trop en avance », ce François Courdot, alias Franck River ! Né en France d’une mère qui, comme toutes les mères, savait que son fils était un génie, il a été formé à la composition par Nadia Boulanger, qui l’embarqua dans ses valises pour rejoindre l’Amérique et fuir le nazisme. Il a vécu entre deux pays, entre deux femmes (douze ans de bigamie, pendant lesquels il a pris trente kilos à cause des doubles dîners – dira-t-on jamais le sacrifice diabétique qu’impose la trahison ?), et, surtout, entre plusieurs styles. On n’a jamais accordé vraiment sa chance à François Courdot, ni reconnu son art de l’attaque sur temps faible et de la résistance par gros temps : du génie à bascule ! François Courdot sut passer de l’escarpolette au New Age et il est le véritable créateur de Hair, scandaleusement pillé par ceux qui profitèrent de sa faiblesse et de sa déchéance.

Vissi d’arte, vissi d’amore…

Il fallait des artistes au talent solide, animés par un courage dévorant, pour rendre enfin justice à François Courdot. C’est chose faite avec les créateurs de Contre-Temps, qui mettent au service de sa mémoire leur verve, leur esprit et leur souplesse vocale. Ils offrent, en prime, une fascinante traversée musicale du XXe siècle et une remarquable leçon de chant, du Cold Genius Song à Let the sunshine. Marion Préïté (en alternance avec Cloé Horry) et Marion Rybaka, accompagnées au piano par Raphaël Bancou, passent allègrement de Mozart à Offenbach, de La Fille de Madame Angot à Irma la douce, n’hésitant pas à se faire cloches et dindons, puisque la comédie musicale l’impose. Si ce spectacle redore le blason des oubliés de l’histoire, il montre surtout qu’il y a davantage de continuité que de rupture en art, et, sans doute, plus d’héritiers que d’enfants prodiges. On sait bien que le jazz et la java s’entendent à merveille, que le véritable divertissement n’est jamais au rabais, que l’on peut aimer Mozart autant que West Side Story, et qu’il n’y a, en art comme en tout, de chapelle que pour les intégristes. Mais la manière vive et légère, intelligente et talentueuse, dont les interprètes de ce petit bijou le démontrent, est enthousiasmante et jubilatoire. A l’abri du bruit et de la fureur du moment, l’Artistic Théâtre, prouve encore, par sa programmation de qualité à l’impeccable tenue, qu’on peut vivre d’art et d’amour.

Catherine Robert