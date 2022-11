Septième création de l’auteur et metteur en scène Nasser Djemaï, directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry, Les Gardiennes nous plonge dans les ébranlements d’un conflit de génération. Une réflexion sur la vieillesse et les relations familiales remarquablement interprétée par Claire Aveline, Coco Felgeirolles, Martine Harmel, Sophie Rodrigues et Chantal Trichet.

Elles sont quatre, vivent dans le même immeuble, avancent ensemble sur le chemin d’une fin de vie tranquille : unies, solidaires, joyeuses. Elles forment comme une petite tribu, ont choisi de se tenir chaud, d’échapper collectivement aux infortunes de la vieillesse et de l’isolement. Elles se sont connues à l’usine lorsque, dans leur jeunesse, elles travaillaient comme ouvrières au sein d’une filature et militaient ensemble dans la même organisation syndicale. Il y a Margot (Coco Felgeirolles), Hannah (Chantal Trichet), Suzanne (Claire Aveline) et Rose (Martine Hamel). Cette dernière ayant perdu sa mobilité et l’usage de la parole, ses amies se sont installées chez elle afin de l’assister dans son quotidien. Ces trois-là sont les gardiennes qui donnent son titre à la nouvelle pièce de Nasser Djemaï, créée le 9 novembre dernier, dans une mise en scène de l’auteur, sur le plateau de la Salle Adel Hakim du Théâtre des Quartiers d’Ivry. Des gardiennes qui voient leur paisible existence bouleversée le jour où Victoire (Sophie Rodrigues), la fille de Rose, débarque et annonce qu’elle va vendre l’appartement de sa mère et placer cette dernière dans une institution médicalisée.

Le chocs de deux mondes

C’est le choc de deux mondes, de deux visions opposées de la vie. D’un côté, il y a Victoire et son individualisme contemporain, son esprit logique, rigoureux, méthodique. De l’autre, il y a Margot, Hannah et Suzanne qui défendent les valeurs d’une époque où l’entraide et le bien commun voulaient encore dire quelque chose. On connaît le théâtre à hauteur d’humanité auquel travaille Nasser Djemaï depuis la création d’Une Etoile pour Noël, son premier texte, en 2005. Dans la lignée des réflexions entre intime et politique qui nourrissent l’univers de l’auteur-metteur en scène, Les Gardiennes nous donne à penser et à ressentir. Servie par un formidable quintet de comédiennes (Sophie Rodrigues déploie un jeu d’une impressionnante amplitude), cette réflexion sur l’âge et la dépendance passe par toutes sortes de ruptures, toutes sortes de couleurs. Réalisme, fantasmagorie, onirisme poétique, drôlerie, sensibilité dramatique, âpreté, violence… Ces teintes (d’intensités inégales) composent un tableau qui s’autorise de belles incursions dans l’étrange. Au bord du déséquilibre, le spectacle de Nasser Djemaï fait entrer les désordres de l’inconscient, de la folie, dans la banalité du quotidien.

Manuel Piolat Soleymat