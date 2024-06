Dans cette adaptation d’Antigone, les souffles de la tragédie antique se mêlent aux envolées musicales d’une guitare électrique. Le metteur en scène François Ha Van, membre de la Compagnie Le Vélo Volé, nous révèle sa vision de l’œuvre de Sophocle, interprétée par Romain Arnaud-Kneiski, Yann Guchereau, Hoël Le Corre, Laurent Suire et Morgane Touzalin.

« Après avoir créé Kids, de Fabrice Melquiot, nous avons souhaité renouer avec le répertoire classique, une des signatures de la Compagnie Le Vélo Volé. Nous aimons explorer des œuvres aux thèmes profonds et essentiels, comme l’amour, la mort, les choix individuels, la difficulté et la nécessité de vivre en société… Cela, en mettant le corps des comédiens et comédiennes au centre de la représentation, pour soutenir les émotions. Pour Antigone, nous sommes partis de la traduction du texte de Sophocle en cherchant à la moderniser, mais sans toucher à la beauté de la langue et des situations. Antigone est pour nous avant tout un être humain, et pas seulement la seule figure de l’opposition. Douée de sentiments mais aussi de valeurs, elle obéit à une loi divine qu’elle considère supérieure et refuse de ne pas enterrer son frère. Amour et valeur s’entremêlent.

Soutenir les émotions

Antigone est une personne aimante et nous pensons qu’elle n’obéit pas seulement à une loi divine, mais à un besoin essentiel de rendre hommage aux défunts. Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons vu la souffrance des personnes qui n’ont pas pu accomplir les rites d’enterrement pour leurs proches. Antigone n’est pas suicidaire, au contraire. Elle aime profondément la vie et la respecte plus que tout, jusque dans son entêtement à rendre hommage à son frère mort. La partition musicale est un appui énorme pour la fluidité de la pièce et pour le jeu des comédiens. Elle vient intensifier les émotions et permet d’apporter des respirations, de proposer des tableaux sans parole. Cette musique est jouée, en live, par le guitariste Pierre Bienaimé qui, de par sa présence effective, renforce la puissance du drame. »

Manuel Piolat Soleymat