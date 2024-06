Comment fait-on avec l’absence ? Comment apprend-on à vivre avec ? Telle est la question que pose Des pivoines du Japon d’Emmanuel Robert-Espalieu, et qu’aime à se poser le metteur en scène Fabio Marra.

« J’ai découvert Des pivoines du Japon dans le cadre du festival Mise en Capsules du Ciné XIII Théâtre, rebaptisé Théâtre Lepic. C’est alors une forme courte, comme toutes les propositions de cet événement, jouée par les comédiens Marion Christmann et Gaël Cottat. D’emblée, j’aime beaucoup cette pièce qui fait fortement écho au théâtre que je crée au sein de ma compagnie Carrozzone en tant qu’auteur, metteur en scène et comédien. J’aime la manière dont le texte nous fait pénétrer dans la pensée des personnages, sa façon de nous balader dans l’espace-temps et de passer subtilement du rire aux larmes. Après avoir manifesté mon désir de monter cette pièce, j’ai eu la chance de travailler avec l’auteur. Les deux comédiens, formidables, sont aussi très investis dans ce projet, ce qui a largement porté la création.

Une absence si présente

L’histoire est simple. Un homme et une femme se rencontrent un soir, et c’est le coup de foudre. Mais pour une raison que nous ne dévoilerons pas ici, leur amour ne peut se concrétiser au-delà d’un baiser. Il ne s’arrête pas pour autant, mais continue de croître dans l’imaginaire de chacun. Ce qui pose un défi à la mise en scène : comment donner à voir ce qui se passe simultanément dans la tête de deux personnages qui vivent séparément ? Alternant dialogues au style très bref et concret et moments introspectifs à l’écriture plus poétique, Des pivoines du Japon nous offre une partition très riche, que j’ai voulu mettre en scène de manière stylisée, en utilisant notamment des miroirs qui nous permettront de porter sur nos protagonistes un regard à 360 ° ».

Propos recueillis par Anaïs Heluin