« Écoute ! (d’après Léo Ferré) » un récital au-delà de l’hommage

Le duo formé par Jean-Christophe Sirven & Julien Guill s’inspire de Léo Ferré pour composer un récital qui va bien au-delà du banal hommage.

« Depuis plusieurs années, je me frotte à la poésie de Ferré et l’explore à travers des formes théâtrales. Aujourd’hui, je souhaite uniquement faire entendre le poème. Être à l’écoute du poème. Laisser parler et chanter les mots du poète. » Fondateur de la compagnie Provisoire en 2007, le metteur en scène Julien Guill a conçu cette relecture des écrits de celui qui n’avait ni dieu ni maître, pour paraphraser un de ses classiques. Il en fournit une version originale, qui s’appuie sur le caractère originel de cet artiste que l’on appelait Léo le « Hurle-Tout » à ses débuts. Soit un concert « enragé », selon ses propres mots, où il pose sa prose avec l’aide du pianiste Jean-Christophe Sirven, qui signe les arrangements de cette création. « Sans fard, sans lumières et sans artifices. Brut. Seulement la musique, la voix et les mots. Non-stop. Et Alors? Écoute ! »

Jacques Denis