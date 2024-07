L’Arrière-pays est le premier volet d’une quadrilogie consacrée aux différents âges de la vie. À tout seigneur, tout honneur : c’est l’enfance qui est ici mise en scène, abordée avec un regard tendre mais passée à la moulinette d’un second degré féroce. Délire structuré qui prend pour décor une montagne de doudous, ce spectacle pour l’espace public met d’accord toutes les générations.

L’idée est simple mais géniale, et mise en œuvre avec une dose considérable de second degré : faire raconter l’enfance… par les personnes qui la vivent. Les 3 points de suspensions ont ainsi récolté la parole de ces futurs adolescents dont les enregistrements forment les dialogues de ce spectacle désopilant, mené par une troupe qui a manifestement conscience d’avoir une chose en partage avec les bambins : les comédiens aussi passent leur temps à jouer, même si, comme le fait remarquer l’un de leurs jeunes contributeurs, ils le font avec un peu plus de préparation que les êtres de (presque) pur instinct que sont les enfants. L’effet produit est imparable : la voix aiguë voire zézayante de gamins portée par une brochette de quarantenaires en costard-cravate produit un décalage auquel il est impossible de résister. Que l’un d’entre eux se mette à brailler parce qu’il a reçu un coup, et le visage déformé par la douleur du comédien qui le joue nous arrache des larmes de rire. Au passage, Les 3 points de suspension s’en donnent à cœur joie dans le trip régressif : déguisements à gogo, château gonflable, peluches en folie, ils ne lésinent pas sur les moyens – et parfois on se dit tout de même que c’est un poil excessif pour ce qu’ils en tirent. Ils s’accordent surtout une grande liberté dans le jeu : bataille de nounours géants, chorégraphie de licornes azimutées, vocoder, ils ne se sont rien refusé. Et on en redemande.

Un spectacle hilarant, qui éclaire l’enfance d’une lumière différente

C’est astucieusement construit, parce que l’abandon jouissif avec lequel les comédiens et comédiennes se vautrent dans la dimension ludique de la proposition met d’accord aussi bien les enfants, qui rient aux éclats, que les adultes, sidérés par leur hardiesse. Le dialogue qui s’établit entre les enregistrements des enfants et les images proposées est travaillé avec finesse. Les collages frisent parfois le génie : associer un costume de Dark Vador avec le témoignage d’un tout jeune enfant qui confesse ses écarts de conduite en disant, des larmes dans la voix, « C’est pas grave d’être méchant », c’est irrésistible. Pour autant, le spectacle est loin d’être coincé dans un premier degré bas de plafond : oui, le premier âge de la vie est bien cet endroit de liberté (toute relative) et d’insouciance, mais aussi de cruauté, d’égoïsme, d’incapacité à gérer ses émotions et son agressivité. L’Arrière-pays joue sur le syndrome de Peter Pan qui se trouve plus ou moins caché au fond de chaque adulte. Peut-être permet-il de se reconnecter un peu à ce fameux enfant intérieur ; mais il offre aussi l’occasion, entre deux fous rires, d’avoir un peu d’empathie pour ces êtres en devenir qui sont déjà des personnes, parfois naïves, parfois formatées par leur éducation, mais parfois aussi capables d’une sagesse surprenante.

Mathieu Dochtermann