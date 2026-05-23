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N°343
mai 2026
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Classique / Opéra - Gros Plan

« Un temps pour elles » 2026 dans cinq joyaux architecturaux du Val d’Oise

« Un temps pour elles » 2026 dans cinq joyaux architecturaux du Val d’Oise - Critique sortie Classique / Opéra
©Le Quatuor Hermès. © Lyodoh Kaneko
Le Quatuor Hermès. © Lyodoh Kaneko

Gros plan
Val d’Oise / Île-de-France / festival

Publié le 23 mai 2026 - N° 344

Une programmation 100 % féminine (ou presque), de l’Italie di seicento à l’Amérique du XXe siècle, dans cinq joyaux architecturaux du Val d’Oise.

Les noms de Charlotte Sohy, Amy Beach ou Rita Strohl sortent enfin de l’ombre, rejoignant les Francesca Caccini, Fanny Mendelssohn ou Pauline Viardot qui ont longtemps servi de caution minimale à une histoire de la musique conçue comme une galerie de grands hommes. C’est à cette reconquête que contribue Héloïse Luzzati avec la Cité des compositrices, organisatrice du festival Un temps pour elle.

Découvertes tous azimuts

Ces dix concerts donnent à entendre, outre celles déjà citées, une multitude de compositrices dans des programmes soigneusement élaborés. On découvrira ainsi les quatuors de la Suédoise Valborg Aulin (1889) et de la Danoise Nancy Dalberg (1914) par le Quatuor Hermès (Vétheuil, 13 juin), un très large panorama de la musique états-unienne au féminin, compositrices ou songwriters (Villarceaux, 4 et 5 juillet), ou encore un étonnant florilège pour quatuor de violoncelles (Yan Levionnois, Héloïse Luzzati, Xavier Phillips, Astrig Siranossian à Vigny le 28 juin).

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Un temps pour elles 2026
du vendredi 5 juin 2026 au dimanche 5 juillet 2026


Les 5, 6, 13, 14, 19, 20, 27, 28 juin, 4 et 5 juillet. https://festivaluntempspourelles.com/

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